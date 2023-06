Prince Harry très agaçant devant la justice : son comportement pointé du doigt

Le ton monte entre le prince Harry et l'avocat de la partie adverse

Le prince Harry ne laissera plus personne lui gâcher l'existence. Depuis quelques jours, le duc de Sussex est à Londres dans le cadre du procès intenté contre l'un des plus grands groupes médiatiques d'Angleterre. Le mari de Meghan Markle accuse certains tabloïds d'avoir pratiqué dans le passé du piratage téléphonique à "une échelle industrielle" pour obtenir des informations à son sujet. Mais apparemment, le comportement du duc de Sussex irrite largement Andrew Green KC, avocat de la partie adverse qui lui a rappelé que c'était lui "qui posait les questions". Les deux hommes ont en effet eu un échange houleux au sujet d'une déclaration du prince Harry concernant une blessure au genou, lorsqu'il était officier de stagiaire de l'armée de terre. Il avait ainsi confié avoir été "dispensé des marches quotidiennes". Interrogé à ce sujet, le père de deux enfants a indiqué qu'il "ne discutait pas de problèmes médicaux ou de blessures".Un sujet important puisque le prince Harry accuse le groupe médiatique de l'avoir espionné pour obtenir des informations sur cette blessure, pour un article publié en 2005. L'article affirmait aussi que le prince passait "15 minutes par jour" à écrire des mails à sa petite amie depuis une salle informatique à Sandhurst, l'Académie militaire où il se trouvait. "Je ne vois pas comment quelqu'un aurait pu le savoir", a rétorqué le prince, quand l'avocat lui a demandé s'il estimait que ces informations provenaient d'une collecte illégale d'informations. Le ton est alors monté entre les deux hommes. Pour Andrew Green, les accusations du prince Harry concernant un piratage de sa messagerie téléphonique relèvent de la "spéculation"."Pas du tout", a réagi le prince avec colère. "Je me souviens d'appels qui duraient une seconde et je me souviens que beaucoup de gens me demandaient si j'avais bien eu leur message vocal. (...) Quand on m'a dit que c'était du piratage, cela a fait sens", a-t-il poursuivi. Devant l'entêtement du prince Harry, l'avocat ne désespère pas d'obtenir des révélations au sujet de la vie privée du duc de Sussex. Mais une chose est sûre, ce passage devant le tribunal est épuisant pour le mari de Meghan Markle.