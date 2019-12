Prison Rebeuss: Dr Babacar Diop tabassé et grièvement blessé pas les gardes pénitenciers (proches)

Docteur Babacar Diop, le secrétaire général du mouvement Forces démocratiques du Sénégal (FDS) vivrait l'enfer à la Maison d’arrêt et de correction de Reubeuss. Arrêté devant les grilles du Palais, pour avoir marché contre la hausse du prix de l'électricité, Dr Babacar Diop a subi, ce vendredi matin de violents coups venant des gardes pénitentiaires, selon le chef de département de la Faculté des Lettres et Sciences humaines qui lui a rendu visite ce matin.



Joint par Pressafrik, son avocat Me Moussa Sarr, renseigne que « les collègues du professeur de Dr Babacar Diop, qui se sont rendus ce matin à la prison, l'ont informé de cette situation ».



Le Pr Malick Camara, professeur à la faculté des Lettres, informe que « tout a commencé avec des insultes. Un des gardes pénitentiaires a insulté le professeur. Ce dernier qui a riposté a été pris d'assaut par les autres gardes, qui lui ont fait la fête, en le tabassant ». Pire, la même source ajoute que Babacar Diop est même interdit d’accéder à la bibliothèque de la prison. Il dit ne pas concevoir une telle restriction pour un homme de Lettre.