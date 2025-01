Prison de Rebeuss : Amadou Ba a envoyé deux émissaires à Lat Diop

Les relations semblent se rétablir entre Amadou Bâ et Lat Diop. Dans son édition de ce vendredi 17 janvier, le journal Les Échos révèle qu'Amadou Bâ, ancien Premier ministre, a envoyé deux émissaires à la prison de Rebeuss pour rendre visite à Lat Diop, ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).



Selon le journal, « l'ancien Premier ministre a envoyé l'un de ses meilleurs amis et Mbaye Pekh pour apporter son message de soutien et de solidarité à son ami en prison. Une bonne nouvelle. Selon nos radars, ces derniers devaient y aller avant- hier, mais ce n'était pas le jour de visite de Lat Diop ».



Bien qu’il ne se soit pas rendu personnellement à Rebeuss, Amadou Bâ a témoigné de son soutien de manière significative.



« Amadou Ba est allé à deux reprises voir la famille de ce dernier. « Non seulement, il s'y est rendu pour présenter ses condoléances à la suite du rappel Dieu du père de Lat Diop, mais en début de semaine il est encore parti au domicile de Lat Diop, mais il n'y a pas trouvé l'épouse de ce dernier qui est hors du pays. Par personne interposée, ils ont eu à discuter quelques minutes au télé- phone. Pour dire donc qu'il n'y a rien à dramatiser », précise la source.