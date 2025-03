Prison de Rebeuss : Me Zeller alerte sur l'état de santé de Farba Ngom « sa santé est sujet de préoccupation et nécessite un suivi»

Ce vendredi 7 mars Me Moussa Bocar Thiam et des alliés et sympathisants du maire de Agnam, Farba Ngom ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la détention de l'édile de cette bourgade du Fouta. Présent à la rencontre, Me Phillip Zeller a révélé que l’état de santé de son client fait actuellement sujet de préoccupation. Par ailleurs, il a rassuré que moralement le député de Takku Wallu tient le coup.

« J’ai rendu visite à Farba Ngom, je peux vous dire que sa santé est un sujet de préoccupation et nécessite un suivi. En revanche, son moral reste extrêmement solide, car il sait qu’il bénéficie du soutien de ses proches, de ses camarades de parti, et bien d’autres », a déclaré l’avocat.



Selon Me Zeller, Farba Ngom ne doute pas de la justice de son pays, de la robustesse des institutions et de l’État de droit.

Toutefois, la robe noire n’est pas entré dans les détails expliquant « comme vous le savez, une information judiciaire a été ouverte contre mon client, et il a été placé en détention provisoire. Dans ce contexte, il m’est difficile d’évoquer les détails du dossier », a-t-il déclaré.