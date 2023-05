Procès Adji Sarr-Sonko: le tribunal de Dakar quadrillé et les barrières électriques activées

Lundi 16 mai, jour du procès opposant Ousmane Sonko à Adja Sarr . Les alentours du palais de justice de Dakar sont déjà quadrillés vers 07H00 par les forces de l’ordre. Des points de contrôle sont installés un peu partout à Dakar.Devant le tribunal, le dispositif mis en place est important, des voitures de sapeurs-pompiers et celles des GMI y sont parquées. Comme à l’accoutumée, les policiers sont équipés de casques, gilets, etc. Le bruit du crépitement des barrières électriques qui entourent le palais de justice, se fait entendre.La possibilité d'une arrestation de Ousmane Sonko a fait monter la tension à Ziguinchor (sud), ville dont il est maire et où il est présumé se trouver, puis à Dakar durant la journée de lundi. On dénombre déjà 3 morts, soit 2 à Ziguinchor et un à Dakar.M. Sonko a toujours protesté de son innocence et crié au complot du pouvoir pour l'écarter de la présidentielle de 2024. Se disant la cible d'un harcèlement, il a déclaré qu'il ne répondrait plus aux convocations de la justice sans garantie pour sa sécurité.