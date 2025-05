Procès Azoura Fall et Kaïré : le procureur requiert 6 mois de prison dont 3 mois ferme

Le procès des influenceurs et militants du Pastef (Parti au pouvoir) Assane Guèye, alias Azoura Fall, et El Hadji Ousseynou Kaïré, est ouvert ce mercredi, devant le Tribunal de Flagrants délits de Dakar, après un premier renvoi. Le procureur a requis à leur encontre 6 mois de prison, dont 3 mois ferme.



Les prévenus, dont l'un avait bénéficié d'une liberté provisoire en l'occurrence Azoura Fall, sont poursuivis pour « discours contraires aux bonnes mœurs ».



Leurs avocats ont entamé leur plaidoirie, soutenant que les vidéos, objet de leur arrestation ont été tournées dans un espace privé ( compte Tik Tok). Selon Me Bamba Cissé et Cie, "si quelqu'un doit être poursuivi, c'est la personne qui les a divulguées publiquement, pas nos clients".



L'audience se poursuit à la salle une du Palais de justice de Dakar.