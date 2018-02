Procès Khalifa Sall et Cie renvoyé à lundi : Me Bamba Cissé et ses collègues de la défense précisent et se disent prêts à...

A la sortie de l’audience du député maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall, Me Bamba Cissé a soutenu que toutes les exceptions n’ont pas été soulevées par le juge. Selon lui, la défense a toujours été prête pour défendre ses clients.