Procès Khalifa sall et Cie : Demain, le procureur de la République va requérir une peine de prison de...

Le 15e jour du procès de Khalifa Sall et Cie a suspendu par le juge Malick Lamotte après les plaidoiries des représentants de l'Etat du Sénégal. L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) Antoine Félix Diome et les avocats de l'Etats ont tous concentré leur argumentaire autour de la différence entre la caisse d'avance et les fonds politique, pour convaincre le tribunal de l'effectivité du délit de détournement de deniers publics dont le maire de Dakar et ses co-prévenus sont accusés.Demain, l'opinion nationale et internationale aura une idée de combien de temps Khalifa Sall va faire en prison, si jamais le président du Tribunal correctionnel le reconnaît coupable. Comme établi dans le programme des plaidoiries, après une réunion à hui-clos avec le juge Lamotte, le procureur de la République va faire son réquisitoire, demain vendredi, après les plaidoiries des avocats de la mairie de Dakar, qui s'est constituée partie civile. Serigne Bassirou Gueye va requérir auprès du juge une peine de prison pour les prévenus Khalifa Sall et Cie, certainement assortie d'une amende.