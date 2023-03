Procès MMN-Sonko: le procureur s'oppose à la demande de renvoi formulée par la défense

Si le juge poursuit le réquisitoire du procureur l'affaire Mame Mbaye Niang - Sonko sera retenue pour jugement. En effet, le parquet s'est opposé à la demande de renvoi formulée par la défense de Sonko. Selon le représentant du ministère public les conseils du leader de Pastef ont eu suffisamment de temps pour s'imprégner du dossier.



« Sonko est suffisamment représenté. Ils ont eu plus de 3 mois pour connaître le dossier. Sonko a été convié dans ce tribunal on a eu l’élégance de l’attendre et on ne peut pas venir encore nous parler de renvoi. Je demande à ce que l’affaire soit retenue », a requis le procureur.