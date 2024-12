Procès Pogba: Mathias condamné à une peine d'emprisonnement ferme

L’affaire avait éclaté au grand jour fin août 2022, quand Mathias Pogba publiait deux vidéos lunaires dans lesquelles il menaçait son frère cadet Paul, champion du monde 2018 et star de l’équipe de France de football Paul Pogba, de révélations, déclenchant au passage un raz de marée médiatique et la divulgation publique d’une histoire assez tentaculaire. Le tribunal correctionnel de Paris vient, ce jeudi 19 décembre, de la refermer, du moins en première instance, en condamnant l’aîné de la fratrie à un an de prison ferme, comme l’avait demandé le ministère public, avec un aménagement de la peine ferme à domicile. Il écope également de deux ans de prison avec sursis.

L’affaire avait éclaté au grand jour fin août 2022, quand Mathias Pogba publiait deux vidéos lunaires dans lesquelles il menaçait son frère cadet Paul, champion du monde 2018 et star de l’équipe de France de football Paul Pogba, de révélations, déclenchant au passage un raz de marée médiatique et la divulgation publique d’une histoire assez tentaculaire. Le tribunal correctionnel de Paris vient, ce jeudi 19 décembre, de la refermer, du moins en première instance, en condamnant l’aîné de la fratrie à un an de prison ferme, comme l’avait demandé le ministère public, avec un aménagement de la peine ferme à domicile. Il écope également de deux ans de prison avec sursis.

De lourdes peines

Ses cinq co-prévenus lors du procès, qui s’est tenu du 26 novembre au 5 décembre dernier, écopent de peines plus lourdes* puisqu’à la différence de Mathias, ils étaient présents lors de cette fameuse nuit du 19 au 20 mars 2022 dans un appartement de Montévrain (Seine-et-Marne), point d’orgue de cette affaire.

Là, Paul Pogba avait été braqué par deux hommes cagoulés et armés de fusils d’assaut pour lui extorquer la somme de 13 millions d’euros. Si les deux malfaiteurs n’ont jamais été identifiés par les enquêteurs, la justice a donc considéré, par ce jugement, que les amis d’enfance ou connaissance ont joué un rôle déterminant dans le braquage du joueur de football, validant la théorie soutenue par les deux procureures lors de leurs réquisitions.

À l’encontre d’Adama, la peine prononcée est même plus forte puisque l’homme écope de 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, alors que le parquet avait requis 5 ans de prison dont un avec sursis.

*Le tribunal condamne Roushdane Kelani à 8 ans de prison avec maintien en détention, Adama Camara à 5 ans de prison avec mandat de dépôt, Mamadou Magassa à 4 ans de prison dont un an de sursis et un mandat de dépôt à effet différé, Boubacar Camara à 4 ans de prison dont deux avec sursis et un mandat de dépôt à effet différé, Machikour à 4 ans de prison dont trois avec sursis avec détention à domicile sous surveillance électronique.