Procès Sidy Diop : la procureure demande au Tribunal de retenir le délit de "conduite sans permis et d'assurance"

Lors de son audience, Sidy Diop a été confronté par Mme le procureur qui lui a reproché de présenter une « assurance expirée au cours de l'enquête ».



Le chanteur a expliqué que le « propriétaire de la voiture avait initialement fourni une assurance incorrecte et a ensuite déposé une nouvelle assurance valide jusqu'en 2025 au commissariat ».



La représentante du ministère public a également menacé Sidy Diop de poursuites par la douane, déclarant que son cas avait été traité en flagrant délit par « pure humanisme ». Elle a souligné que, en tant que personne publique, Diop devait donner le bon exemple et que « la grandeur et le feeling n'existent pas ici ».



La procureure a conclu en lui enjoignant de se "rectifier à l'avenir".



Dans son réquisitoire, la procureure a accusé Sidy Diop de s'être « dédit » en affirmant initialement ne pas avoir d'assurance, avant de revenir sur sa déclaration en présentant ce qu'elle considère comme un faux document. Elle a souligné que ses propos laissaient place au doute.



La procureure a demandé que le Tribunal retienne le « délit de conduite sans permis et d'assurance », tout en écartant les « accusations de production de faux documents, par bénéfice du doute ».



Pour la peine, elle a laissé la décision finale à la sagesse du juge.



Le délibérée sera rendue en cours d'audience.