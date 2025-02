Procès de l'attentat de Grand-Bassam: la cour d'appel confirme la condamnation à vie pour 4 accusés

La cour d’appel a suivi les réquisitions du parquet : elle acquitte les accusés concernant la détention d’armes de guerre. Mais elle confirme les autres charges, à savoir la « complicité d’actes terroristes » et « complicité d’assassinat ».



La cour d’appel confirme la condamnation à une peine de prison à vie pour les 4 accusés : il y a là, un chauffeur, une personne ayant hébergé le cerveau de l’attentat et deux personnes accusées d’avoir aidé au repérage des lieux et au convoyage des armes.



À l’énoncé de ce verdict, le quatre accusés étaient effondrés. « Je ne suis pas un terroriste ! », a crié l’un d’eux, au moment de quitter le tribunal, sous escorte policière.



Leur avocate, Me Térémé Diaby estime qu’il n’a pas été prouvé que ses clients avaient connaissance du projet d’attentat, fomenté par Kounta Dallah, le cerveau de cette opération, lors de leur prise de contact.



La défense a l'intention de se pourvoir en cassation.



Les parties civiles expriment leur soulagement. Me Amadou Camara demande à l’État de se porter garant et de trouver les fonds nécessaires pour indemniser les victimes des attentats terroristes. En effet, en première instance, le tribunal avait établi entre 10 et 30 millions de FCFA, le montant des réparations à verser à chaque victime. Mais ces fonds ne sont pas disponibles, déplore l’avocat des parties civiles.