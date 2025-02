Procès en appel, Madiambal Diagne vs Juge Teliko : le parquet debout le journaliste, le délibéré attendu le 3 mars

Rebondissement dans le dossier opposant le journaliste Madiambal Diagne au Juge Souleymane Teliko. Après le verdict rendu en juin dernier condamnant le journaliste à trois (3) mois avec sursis assorti d’une amende de 500 000 F CFA et un montant de 5 000 000 F CFA en guise de dommages et intérêts, Madiambal Diagne a fait appel. A la cour d’appel, ce lundi le patron du journal le Quotidien en compagnie de ses avocats Abdou Dialy Kane et Arona Bass a comparu seul déclarant que ses droits ont été bafoués dans le cadre de la procédure.



« Je me considère comme une victime dans cette affaire. J’ai été mal jugé. Je n’avais pas été cité régulièrement. Je n’ai pas eu les moyens pour me défendre. On m'a refusé la parole et la partie civile m'a insulté en audience en m’accusant de choses que je n'ai pas faites. Et que j'ai demandé à ce qu'ils soient consignés dans le plumitif d'audience. Cela n'a pas été fait. J'ai intenté une procédure judiciaire contre Souleymane Teliko. Mais j'ai été débouté. Parce que tout simplement, ses propos n'ont pas été consignés dans le plumitif. C'est un dossier qui pèse sur moi. J'ai relevé appel pour que mes droits soient reconnus en appel », a-t-il fustigé.

De leur côté les conseils du journaliste ont souligné lors de leur plaidoirie que le responsable de la Rfm (média par lequel Madiambal a fait passer son message ndlr) devait être installé dans la cause et que Madiambal Diagne ne peut être poursuivi qu’en qualité de complicité de diffamation.



Toutefois, le parquet a confirmé le premier verdict. Le délibéré est attendu le 3 mars prochain.