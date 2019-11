Procès en diffamation: Abdoul Mbaye réclame 100 millions à Madiambal Diagne, Cheikh Mbacké Guissé ne s'est pas pointé

L’administrateur du Groupe Avenir Communication qui édite le journal « Le Quotidien » Madiambal Diagne ainsi que son directeur de Publication Mouhamed Gueye, poursuivis pour diffamation par Abdoul Mbaye, ont été attraits, jeudi, devant la barre du tribunal Correctionnel de Dakar.



Madiambal Diagne avait traité Abdoul Mbaye de « menteur invétéré qui a besoin d'un psychiatre », des propos qu’il a maintenus devant le juge lors du procès.



Se sentant diffamée, la défense de l'ex-Premier ministre réclame 100 millions FCFA au journaliste à titre de dommages et intérêts. Le délibéré est attendu le 12 décembre prochain, renseigne "Les Echos".



Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), qui soutenait en avoir assez de ces attaques par voie de presse, avait déposé une plainte contre lui et son journal « Le Quotidien ».



Quant à Cheikh Mbacké Guissé du journal « Libération », qui serait également poursuivi pour complice de diffamation dans cette affaire, il n’a pas déféré à la convocation devant le tribunal. La raison ? "Si je ne suis pas venu au tribunal, c'est parce que je n'ai jamais reçu d'assignation venant d'Abdoul Mbaye ou de ses avocats", a précisé le Dirpub du journal Libération à PressAfrik.