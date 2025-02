Procès sur la mort suspecte de Steffi Kaguer : le consul général du Tchad appelle à une mobilisation

Le consul général du Tchad à Dakar a lancé un appel à la mobilisation de la communauté tchadienne en prévision du procès sur la mort suspecte de Steffi Kaguer, une étudiante tchadienne décédée dans des circonstances troubles. Le procès est prévu pour le 13 février 2025, et les autorités consulaires entendent ainsi soutenir la famille de la victime dans sa quête de justice et de vérité.



Steffi Kaguer, âgée de 23 ans, était en sixième année de médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lorsqu'elle a tragiquement perdu la vie le 14 juillet 2024. Selon les informations disponibles, l'étudiante enceinte de cinq mois est tombée du deuxième étage de l'immeuble où elle résidait, dans des circonstances qui restent jusqu’à aujourd’hui floues. Son décès a suscité de nombreuses interrogations et des spéculations concernant les causes réelles de sa chute.



Dans un communiqué relayé par Tchadinfos, le consul général du Tchad a souligné l'importance de cette affaire pour la communauté tchadienne et a appelé à une présence massive lors du procès pour exiger la vérité. Les autorités consulaires ont affirmé leur volonté de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Steffi Kaguer. Un événement qui a profondément bouleversé la communauté étudiante tchadienne à Dakar et au-delà.



"Nous demandons la vérité sur cette affaire", a déclaré le consul, appelant à un soutien indéfectible pour les proches de la victime afin que justice soit rendue. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte où la communauté tchadienne souhaite que des réponses claires soient apportées concernant ce drame.