#ProcèsKas: Vidéo - les réactions à chaud de Me Clédor Ciré Ly et Bamba Fall

Me Clédor Ciré Ly et le maire de la Médina Bamba Fall ont régi face caméra à leur sortie du tribunal où le juge Demba Kandji a confirmé la condamnation de Khalifa Sall à 5 ans de prison ferme. Pour l'avocat, c'est une vaine tentative du régime en place d'empêcher la candidature de leur client à la Présidentielle. Quant à Bamba Fall, il annonce des recours en justice et un lancement des collectes de signatures pour parrainer Khalifa Sall... Regardez !!!