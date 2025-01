Processus d’immatriculation des motos au Sénégal : les éclairages du Directeur des Transports routiers

Le Directeur des Transports routiers, Valdiodio Ndiaye, a clarifié le processus d'immatriculation des motos au Sénégal en réponse aux inquiétudes soulevées par certains conducteurs de motos deux-roues.



« La circulaire du Premier ministre (Ousmane Sonko) signée le 13 décembre est axée sur 3 points. Le deuxième point qui concerne exclusivement le renforcement de la sécurité des deux-roues qui demande à toutes les motos qui ont plus de 49 centimètres cube de pouvoir bénéficier d’une dérogation à l’immatriculation si elles ont un CMC (Certificat de Mise en Circulation) dédouané. Déjà, le cadre est très clair et précis », a rappelé Valdiodio Ndiaye.



Il ajoute que les propriétaires en possession de ces documents conformes peuvent ainsi bénéficier de la période de gratuité pour l'immatriculation.



« Mais si vous n’en avez pas, vous pouvez sortir d’office du cadre. Si vous vous révoltez parce que vous êtes dans une situation illégale, là, c’est autre chose », a-t-il souligné.



D’après le Directeur des Transports, toutes les « personnes qui s’agissent, c’est parce qu’elles n’ont pas eu des documents administratifs en bonne et due forme ».



Valdiodio a également souligné que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, dirigé par Yankhoba Diémé, a entamé des concertations avec les principales associations et syndicats du secteur pour garantir une mise en œuvre efficace et équitable de cette initiative.