Profanation à l’église Sainte-Agnès de Rufisque: l’Abbé Stanislas appelle à la retenue

Encore une fois, un acte de vandalisme et de destruction de matériels concernant une église. Cette fois-ci, c’est l’église Saint-Agnès de Rufisque qui a été profané dans la matinée du 18 juillet. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, l’Abbé Stanislas Diouf appelle à la retenue et laisse entendre que la police fait son travail.



L’Abbé Stanislas Diouf a d’ailleurs exprimé son indignation suite à cet acte « Ce matin, nous avons eu la surprise d’une intervention malveillante au sein de notre église ou certains matériels ont été volontairement endommagé ».



Il a fait savoir qu'une enquête est ouverte « mes vicaires abbé Léon et abbé Jean-Marie qui ont découvert la situation ont vite saisi la police qui a fait une descente sur les lieux pour récupérer tous les indices nécessaires pour les investigations ».



De surcroît, il a recommandé aux paroissiens « de ne faire aucune manifestation, ni de regroupement à la paroisse. Laissons la police faire son travail, je vous demande, au nom de notre foi, de garder la sérénité et surtout de prier».