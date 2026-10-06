Programme « Un étudiant, un ordinateur » : L'Assemblée nationale poursuit ses auditions ce mardi

L'Assemblée nationale poursuit ce mardi les auditions dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le programme « Un étudiant, un ordinateur ». Quatre personnalités sont attendues à partir de 8 h 30 devant les parlementaires.



Les travaux visant à faire la lumière sur la gestion du programme « Un étudiant, un ordinateur » franchissent une nouvelle étape. La commission d'enquête parlementaire établie pour examiner les irrégularités présumées dans la passation et l'exécution de ces marchés publics reprend ses auditions ce mardi dès 8 h 30. Au total, quatre personnalités clés doivent être entendues au cours de la journée par les membres de la commission.



Cette démarche s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et de la clarification de l'utilisation des fonds publics alloués à l'équipement numérique des étudiants. La commission d'enquête cherche à faire la lumière sur l'attribution des contrats et à déterminer les responsabilités dans la conduite de ce programme d'État.