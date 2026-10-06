Le prix Nobel de physique décerné au Belge Francis Halzen pour ses travaux sur les neutrinos

Le prix Nobel de physique 2026 a été décerné mardi 6 octobre au Belge Francis Halzen. Le physicien de 82 ans a été récompensé « pour ses contributions décisives à l'observatoire de neutrinos IceCube et à la découverte de neutrinos de haute énergie d'origine astrophysique », a expliqué le comité Nobel, réuni à Stockholm.