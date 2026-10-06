Le prix Nobel de physique décerné au Belge Francis Halzen pour ses travaux sur les neutrinos

Grâce à IceCube, les chercheurs peuvent détecter des neutrinos issus de processus extrêmement énergétiques se produisant dans l'univers lointain. Les interactions de ces particules par cet observatoire apporteront aux chercheurs de « nouvelles connaissances » et pourraient même révéler des phénomènes cosmiques jusqu'alors inconnus, poursuit le jury dans son communiqué. Le neutrino « est la particule la plus discrète de l'Univers », explique le comité Nobel, et traverse « la matière sans se faire remarquer ».
« Dans les années 1980, Francis Halzen avait compris que la glace de l'Antarctique pouvait être idéale pour capturer suffisamment de ces neutrinos insaisissables, afin que les chercheurs puissent en apprendre davantage sur leurs origines lointaines », souligne le comité Nobel.
La distinction décernée mardi est la deuxième de la saison après le prix de médecine qui a récompensé lundi des chercheurs allemands et américains pour leurs travaux sur l'optogénétique, une technique visant à percer les mystères du cerveau.
L'an dernier, la physique quantique avait été mise à l'honneur en accordant le Nobel à un trio pour ses expériences ayant permis d'observer des phénomènes propres à l'infiniment petit sur des circuits électriques.
La saison continue mercredi avec le prix de chimie, qui sera suivi de la littérature jeudi et du très attendu Nobel de la paix vendredi. C'est avec le prix d'économie que la saison se terminera le 12 octobre.
En plus d'être une des récompenses les plus prestigieuses de la planète, le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 12 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros.
« Dans les années 1980, Francis Halzen avait compris que la glace de l'Antarctique pouvait être idéale pour capturer suffisamment de ces neutrinos insaisissables, afin que les chercheurs puissent en apprendre davantage sur leurs origines lointaines », souligne le comité Nobel.
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