Projet ​PAREL/F : le Sénégal et l'Italie lancent un programme de trois ans de 3,2 milliards FCFA pour les femmes et les filles

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans sa politique de promotion des droits des femmes avec le lancement officiel du Projet d'Appui au Renforcement du Leadership et de l'Inclusion Sociale des Femmes et des Filles (PAREL/F). Financé à hauteur de 3,2 milliards de FCFA par le gouvernement italien, avec une contribution de l'État du Sénégal, ce programme sera exécuté sur trois ans dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda et Sédhiou. Il ambitionne de renforcer le leadership des femmes et des filles, d'améliorer leur protection et de favoriser leur inclusion sociale et leur autonomisation économique.
Pour le directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Dr Amadou Diaw, le PAREL/F s’inscrit dans la continuité des projets Projet d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Équité et l’Égalité de Genre (PASNEEG) soutenus par l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS).
« L'objectif du projet, comme son nom l'indique, c'est véritablement de travailler autour du leadership des femmes et des filles en les accompagnant au travers d'un certain nombre d'activités qui seront menées sur les sites d'intervention du projet », a-t-il expliqué ce vendredi lors de la première réunion du Comité national de pilotage du Projet.
Au-delà du renforcement des capacités, le projet prévoit la construction de centres de prise en charge dans chacune des régions ciblées afin d'offrir un accompagnement aux femmes victimes de violences basées sur le genre.
« Le projet PAREL va permettre de construire des infrastructures (...) avec toutes les installations nécessaires pour accueillir les femmes victimes de violences, les prendre en charge sur les plans social et psychosocial, mais aussi avec un important volet d'accompagnement vers l'autonomisation économique », a indiqué Dr Diaw.
Le responsable a toutefois insisté sur le caractère multidimensionnel du programme.
« Il ne faut pas résumer le projet au traitement des questions liées aux violences basées sur le genre. C'est un projet multidimensionnel », a-t-il souligné, rappelant que l'ambition est également de favoriser « une autonomisation réelle » des femmes à travers des actions socio-économiques.
Il a indiqué que l'État privilégiera désormais des politiques d'autonomisation des femmes plutôt que l'assistanat. « Parce qu'aussi, la logique d'intervention de l'Etat aujourd'hui, c'est de sortir de la logique de l'assistanat pour mettre en place de réelles politiques qui favorisent l'autonomisation des femmes. Et PAREL/F vient apporter sa contribution dans cette politique nationale qui est centrée autour de l'autonomisation économique des femmes et des filles », a-t-il soutenu.
Le directeur de cabinet a indiqué que ces cinq régions constituent une phase pilote, avant une éventuelle extension à l'ensemble du territoire national. « L'objectif étant, une fois qu'on a des résultats probants, d'essayer de trouver d'autres modalités qui nous permettraient d'étendre ce projet au niveau national. Parce que ce qu'il propose, toutes les régions du pays en ont besoin. Mais avec les ressources disponibles actuelles, on démarre avec ces cinq régions », a souligné le chef du cabinet du de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.
Pour le directeur de cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Dr Amadou Diaw, le PAREL/F s’inscrit dans la continuité des projets Projet d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Équité et l’Égalité de Genre (PASNEEG) soutenus par l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS).
« L'objectif du projet, comme son nom l'indique, c'est véritablement de travailler autour du leadership des femmes et des filles en les accompagnant au travers d'un certain nombre d'activités qui seront menées sur les sites d'intervention du projet », a-t-il expliqué ce vendredi lors de la première réunion du Comité national de pilotage du Projet.
Au-delà du renforcement des capacités, le projet prévoit la construction de centres de prise en charge dans chacune des régions ciblées afin d'offrir un accompagnement aux femmes victimes de violences basées sur le genre.
« Le projet PAREL va permettre de construire des infrastructures (...) avec toutes les installations nécessaires pour accueillir les femmes victimes de violences, les prendre en charge sur les plans social et psychosocial, mais aussi avec un important volet d'accompagnement vers l'autonomisation économique », a indiqué Dr Diaw.
Le responsable a toutefois insisté sur le caractère multidimensionnel du programme.
« Il ne faut pas résumer le projet au traitement des questions liées aux violences basées sur le genre. C'est un projet multidimensionnel », a-t-il souligné, rappelant que l'ambition est également de favoriser « une autonomisation réelle » des femmes à travers des actions socio-économiques.
Il a indiqué que l'État privilégiera désormais des politiques d'autonomisation des femmes plutôt que l'assistanat. « Parce qu'aussi, la logique d'intervention de l'Etat aujourd'hui, c'est de sortir de la logique de l'assistanat pour mettre en place de réelles politiques qui favorisent l'autonomisation des femmes. Et PAREL/F vient apporter sa contribution dans cette politique nationale qui est centrée autour de l'autonomisation économique des femmes et des filles », a-t-il soutenu.
Le directeur de cabinet a indiqué que ces cinq régions constituent une phase pilote, avant une éventuelle extension à l'ensemble du territoire national. « L'objectif étant, une fois qu'on a des résultats probants, d'essayer de trouver d'autres modalités qui nous permettraient d'étendre ce projet au niveau national. Parce que ce qu'il propose, toutes les régions du pays en ont besoin. Mais avec les ressources disponibles actuelles, on démarre avec ces cinq régions », a souligné le chef du cabinet du de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.
Présent à la cérémonie, le directeur de l'Agence italienne de coopération au développement, Giovanni Grandi, a salué une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays.
« Cette réunion marque une étape importante dans le lancement du projet, mais également dans la consolidation d'une coopération construite au fil des années autour d'une vision commune : promouvoir les droits des femmes et des filles, renforcer leur autonomie et créer les conditions de leur pleine participation au développement sénégalais », a déclaré M. Grandi.
Selon lui, le leadership constitue l'axe central du PAREL/F. « Renforcer le leadership signifie permettre aux femmes d'avoir confiance en leur capacité, d'accéder aux ressources économiques, de développer leurs compétences, de participer au processus de décision et de devenir pleinement actrices des transformations de leur communauté », a-t-il affirmé.
Il a aussi ajouté que le projet PAREL/F contribuera aux objectifs de la Vision Sénégal 2050 en favorisant une participation accrue des femmes au développement économique et social du pays.
« Cette réunion marque une étape importante dans le lancement du projet, mais également dans la consolidation d'une coopération construite au fil des années autour d'une vision commune : promouvoir les droits des femmes et des filles, renforcer leur autonomie et créer les conditions de leur pleine participation au développement sénégalais », a déclaré M. Grandi.
Selon lui, le leadership constitue l'axe central du PAREL/F. « Renforcer le leadership signifie permettre aux femmes d'avoir confiance en leur capacité, d'accéder aux ressources économiques, de développer leurs compétences, de participer au processus de décision et de devenir pleinement actrices des transformations de leur communauté », a-t-il affirmé.
Il a aussi ajouté que le projet PAREL/F contribuera aux objectifs de la Vision Sénégal 2050 en favorisant une participation accrue des femmes au développement économique et social du pays.
L'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Michele Tommasi, a pour sa part mis en avant l'approche de la coopération italienne, fondée sur le dialogue avec les institutions et les acteurs locaux.
« Notre approche se base sur l'écoute des besoins qui viennent du terrain. Il n'y a pas de modèle préétabli, il n'y a pas de solutions qui peuvent s'adapter à tous les contextes », a-t-il expliqué, soulignant que les actions sont définies « conjointement avec les autorités locales ».
L'ambassadeur a également rappelé plusieurs résultats obtenus grâce aux précédents projets financés par la coopération italienne, notamment la construction de 47 infrastructures sociales de base, la mise en place de boutiques de droit ayant accompagné 23 000 personnes, la création de la plateforme Wallou Allo 166 pour l'accueil et l'orientation des victimes de violences, ainsi que l'octroi de 201 bourses économiques.
Réaffirmant l'engagement de son pays, Michele Tommasi a assuré que l'Italie poursuivra son accompagnement du Sénégal « avec une approche toujours fondée sur le dialogue, un partenariat d'égal à égal, construit dans un esprit de confiance mutuelle, pour une prospérité partagée ».
« Notre approche se base sur l'écoute des besoins qui viennent du terrain. Il n'y a pas de modèle préétabli, il n'y a pas de solutions qui peuvent s'adapter à tous les contextes », a-t-il expliqué, soulignant que les actions sont définies « conjointement avec les autorités locales ».
L'ambassadeur a également rappelé plusieurs résultats obtenus grâce aux précédents projets financés par la coopération italienne, notamment la construction de 47 infrastructures sociales de base, la mise en place de boutiques de droit ayant accompagné 23 000 personnes, la création de la plateforme Wallou Allo 166 pour l'accueil et l'orientation des victimes de violences, ainsi que l'octroi de 201 bourses économiques.
Réaffirmant l'engagement de son pays, Michele Tommasi a assuré que l'Italie poursuivra son accompagnement du Sénégal « avec une approche toujours fondée sur le dialogue, un partenariat d'égal à égal, construit dans un esprit de confiance mutuelle, pour une prospérité partagée ».
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