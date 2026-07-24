Dakar : Diomaye Faye reçoit Meyliet Koné, porteur d’un message du Président Ouattara

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce vendredi, le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné. Portant un message du Président Alassane Ouattara, l’hôte du jour a placé son déplacement dans « le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire ».



M. Koné a également transmis au Chef de l’État « les félicitations et le soutien du Président ivoirien après son élection à la présidence en exercice de la CEDEAO », une marque, selon lui, de « la solidarité qui unit les deux pays frères au service de l’intégration régionale ».



Quelques heures avant, à son arrivée sur le territoire sénégalais, Tiémoko Meyliet Koné avait été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô.

