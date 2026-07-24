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Dakar : Diomaye Faye reçoit Meyliet Koné, porteur d’un message du Président Ouattara



Dakar : Diomaye Faye reçoit Meyliet Koné, porteur d’un message du Président Ouattara
Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce vendredi,  le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné. Portant un message du Président Alassane Ouattara, l’hôte du jour a placé son déplacement dans « le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire ».

M. Koné a également transmis au Chef de l’État « les félicitations et le soutien du Président ivoirien après son élection à la présidence en exercice de la CEDEAO », une marque, selon lui, de « la solidarité qui unit les deux pays frères au service de l’intégration régionale ».

Quelques heures  avant, à son arrivée sur le territoire sénégalais, Tiémoko Meyliet Koné avait été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor  par le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô. 
 
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Dia Koussa

Vendredi 24 Juillet 2026 - 16:29


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