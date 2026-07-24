SN-HLM : Pape Abdourahmane Dabo, nouveau directeur général, hué et contesté par le personnel

La tension monte à la Société nationale d’habitation à loyer modéré (SN-HLM) du Sénégal. Le nouveau directeur général, Pape Abdourahmane Dabo, fait face à une fronde du personnel après avoir confirmé le licenciement de neuf agents-cadres. Il a justifié sa décision par des raisons économiques et organisationnelles, ce jeudi 23 juillet 2026. Il a évoqué la dégradation de la qualité des actifs de la société, tout en déclarant que la productivité des agents concernés était «nulle depuis plus de deux ans».



La réaction des travailleurs ne s’est pas fait attendre. Ce vendredi 24 juillet 2026, ils ont arboré des brassards rouges pour marquer leur mécontentement. Dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, le directeur général, interpellé directement, se fait huer à sa sortie des locaux. La scène montre Pape Abdourakhmane Dabo entouré de collaborateurs, alors que des membres du personnel expriment leur colère. Pour les travailleurs, ces licenciements relèvent d’un règlement de comptes.



Cette nouvelle crise sociale fragilise un peu plus la SN-HLM, déjà secouée par des difficultés financières et foncières.