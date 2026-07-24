Tunisie: l'opposant Rached Ghannouchi dans un état «critique», selon ses avocats

En, le parti islamiste Ennahda a publié jeudi un communiqué pour alerter sur l'état de santé de son leader, Rached Ghannouchi, âgé de 85 ans.En prison, condamné dans plusieurs affaires, dont à une peine de perpétuité, il a été transféré à l'hôpital après son évanouissement dans sa cellule, à la suite de la vague de canicule que traverse le pays.C’est dans un état grave que Rached Ghannouchi aurait été transporté à l’hôpital Rabta depuis quatre jours, selon ses proches.Aucune visite familiale ou des avocats n’a été autorisée et ses proches disent être sans nouvelles de son état, jusqu’à maintenant.Le partia décidé de publier un communiqué ce jeudi pour alerter sur la dégradation de la santé du leader du parti islamiste.Emprisonné depuis 2023, il purge plusieurs peines de prison, condamné à 40 ans de prison dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État », et condamné à perpétuité dans une autre affaire, cette année.Ses avocats ont dénoncé jeudi une violation de ses droits fondamentaux en tant que prisonnier.Son hospitalisation intervient dans un contexte tendu en Tunisie, à la suite de nombreuses coupures d’eau et d’électricité que vit le pays depuis quinze jours durantSelon l'ordre des jeunes médecins, entre 150 et 200 personnes seraient mortes de la canicule.Mardi, Haifa Chebbii, fille d’un autre opposant politique en prison – Ahmed Nejib Chebbi, âgé de 81 ans –, a dénoncé les conditions de détention des prisonniers par temps de canicule et elle a appelé à ne pas oublier le sort des détenus.