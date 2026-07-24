Kédougou : l’IEF récompense 45 meilleurs élèves du CFEE et du BFEM

L’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Kédougou a organisé, ce jeudi 23 juillet 2026, une cérémonie pour honorer les meilleurs élèves du département. Au total, 45 lauréats ont été primés. Il y avait 35 élèves du Certificat de fin d’études élémentaires et 10 élèves du Brevet de fin d’études moyennes, selon l’APS.



Mouhamadou Bamba Mbaye, inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Kédougou, a pris la parole. Il a indiqué que l’IEF a décidé de récompenser le meilleur élève de chaque centre d’examen. Cela concerne aussi bien le CFEE que le BFEM. Il a ajouté que cette action a été réalisée avec les moyens de l’institution. Aucun partenaire extérieur n’a été sollicité. Pour lui, l’excellence doit être valorisée partout où elle apparaît.



La cérémonie était présidée par Omar Dieng, adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Fongolimbi. Des inspecteurs, des directeurs d’écoles, des parents d’élèves et Bakary Soumaré, président régional des parents d’élèves, étaient présents.



Deux élèves se sont particulièrement distingués. Ababacar Sadikh Diouf, de l’école Mariama Diaby, a obtenu le meilleur score du département au CFEE. Il a totalisé 298 points. Au BFEM, Sadio Tigana, du Lycée de Fongolimbi, a décroché la première place avec une moyenne de 16,33 sur 20. Mouhamadou Bamba Mbaye souhaite que ces deux noms restent en mémoire. Ils doivent servir d’exemple aux futurs candidats.



L’inspecteur s’est réjoui des performances de cette année. Le taux de réussite au CFEE s’élève à 97,55 %. Il était de 68,37 % l’an dernier et de 60 % en 2024. Le BFEM affiche un taux quasi identique de 97,51 %. Selon lui, c’est une première depuis la création de l’académie de Kédougou. Les deux examens placent le département en tête au niveau académique.



Il a félicité les lauréats, les parents et l’ensemble des enseignants. Il a salué le travail des instituteurs et des professeurs mobilisés pour la surveillance et la correction. Il a aussi remercié ses collaborateurs de l’IEF et les agents du Bureau des examens et concours. Leur travail a permis un bon déroulement des épreuves. Il a enfin exprimé sa reconnaissance aux chefs de centre et aux présidents de jury pour leur sens des responsabilités.