Projet Agri-preneur: 1,3 milliard de Fcfa mobilisé pour 2021

1,3 milliard, c'est le budget qui a été mis en place, mercredi dernier, pour financer le programme Agri-preneur qui vise à appuyer l'insertion des jeunes dans les régions de Thiès et de Louga. Le journal Libération de ce 5 novembre informe que le Coordonnateur de l'antenne Nord, Mor Sokhna Sow a indique: "467 jeunes vont être effectivement appuyés. Nous avons un capital d'insertion de 1000 jeunes pour un montant total de 400 millions. Il y a une étude sur les zones de concentration qui va leur permettre d'avoir des zones cibles et c'est à partir de ce moment qu'ils vont commencer à identifier les jeunes et les enrôler".



Il ajoute que le travail de sensibilisation et de communication sera fait afin de porter la bonne information auprès des cibles.



Pour rappel, le projet Agri-preneur a pour objectif de promouvoir l'inclusion socioprofessionnelle des jeunes ruraux dans les exploitations familiales et les activités rentables créatrices de revenus ainsi que l'emploi décent dans les chaînes de valeurs agri-sylvo-pastorales et halieutiques.