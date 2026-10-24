Cambriolage d’un atelier à Liberté 6 : trois individus interpellés par la police de Grand Yoff

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs, vol avec effraction commis la nuit en réunion avec usage d’un véhicule, et recel.



Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à une plainte déposée par la victime contre X. Auditionné par les services de police, le plaignant a indiqué que, dans la nuit du 15 au 16 courant, aux environs de 1h du matin, des individus s’étaient introduits par effraction dans son atelier de mécanique automobile, sis à Liberté 6. Les mis en cause y ont soustrait six batteries de véhicules, deux boîtes de vitesses, trois catalyseurs ainsi que trois mémoires de boîtes, pour un préjudice financier global évalué à 4 410 000 francs CFA.



Les investigations techniques entreprises ont permis d’identifier, de localiser et d’interpeller un premier suspect, le 23 octobre 2026 vers 10 h, au quartier Derklé Dieuppeul. Déjà sous le coup de deux condamnations pénales pour diverses infractions, ce dernier a d’abord nié les faits avant de passer aux aveux circonstanciés, confronté aux éléments matériels et aux données techniques. Il a reconnu s’être rendu sur les lieux à bord d’un véhicule de location ayant servi à la commission du forfait, en compagnie de trois acolytes, au sortir d’une soirée dansante aux Almadies.



La poursuite des investigations a permis d’interpeller un deuxième suspect vers 13 h, aux abords de son domicile à Liberté 6. Interrogé à son tour, il a reconnu sa participation, précisant qu’il était chargé d’assurer le guet pendant que ses complices dépouillaient l’atelier. Enfin, un troisième individu a été interpellé à 16 h à Dufoncier, près de la gare Petersen, pour avoir acquis à vil prix (60 000 francs CFA) une partie du matériel volé.



Les investigations se poursuivent activement en vue d’interpeller les autres membres de la bande, d’ores et déjà identifiés. L’enquête suit son cours.