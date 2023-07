Projets GTA et SANGOMAR: Petrosen s'endette auprès de BP et Woodside

Alors que la production du gaz et du pétrole sénégalais n'a pas encore démarré, Petrosen, qui porte les actions de l'Etat, s'est lourdement endettée auprès de trois opérateurs.



A en croire le journal Libération, c'est notamment le cas pour projet Grand tortue ahmeyim (Gta) à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. En effet, la contribution de Petrosen aux dépenses de développement, estimée à environ 10% du montant total des investissements (Sénégal et Mauritanie), est financée grâce à un prêt consenti par Bp et Kosmos.



Idem pour le projet pétrolier de Sangomar. Pour Sangomar, la contribution de Petrosen aux dépenses de développement devrait s'élever à environ 756 millions de dollars, financée à hauteur de 450 millions de dollars Us par un prêt consenti par Woodside.