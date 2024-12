Promotion de l'emploi des jeunes : le chef de l'État a invité le Premier ministre à finaliser l'évaluation de toutes les initiatives

Le chef de l'État a abordé la question de la refondation urgente de la politique de promotion de l'emploi des jeunes, qui demeure une priorité nationale en raison de l'extrême jeunesse de la population sénégalaise et du taux de chômage élevé chez les jeunes. Il a invité le Premier ministre à finaliser l'évaluation de toutes les initiatives, programmes, projets et dispositifs publics visant la promotion de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, tels que l'ANPEJ, la DER/FJ, les 3 FPT, Xeyu Ndaw Ni, les Domaines agricoles communautaires (DAC), la Formation École Entreprise (F2E), l'AGETIP, le FERA, etc.



Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre de collaborer avec les ministres et structures concernés de l'État, le secteur privé national et les centrales syndicales, afin d'élaborer de manière consensuelle et de mettre en œuvre une Stratégie nationale innovante d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes.



Il a réaffirmé son engagement à renforcer la territorialisation des politiques de formation professionnelle et technique, en cohérence avec la carte universitaire et les Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel (ISEP), ainsi que la mise en place des huit (8) Pôles de développement, la définition et le déploiement des filières prioritaires du référentiel de politique économique et sociale.



Le président a souligné l’impératif de renforcer la formation professionnelle et technique, en diversifiant, actualisant et adaptant les offres de formation, et en mettant l'accent, dès le collège, sur la préparation à l’orientation professionnelle des élèves. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer les projets de réalisation de Centres de Formation Professionnelle départementaux et de mettre en place des mécanismes d’apprentissage adaptés à l’insertion des jeunes prématurément sortis du système éducatif.