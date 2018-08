Promotion des produits inhalateurs électriques: des médias africains mis en garde

Selon le quotidien « EnQuête », la plus récente tentative de manipulation a été l’organisation d’un atelier pour les journalistes des pays anglophones et francophones du continent, les 13 et 14 août en Afrique du Sud. Portant, « la réduction de la nocivité du tabac : passerelle vers une Afrique sans fumée », la réunion a été parrainée par Philip Morris international (Pmi).



Pour ces organisations de la lutte antitabac, ce thème montre que les industries du tabac visent à influencer les médias africains à soutenir l’idée que l’usage des nouveaux produits, appelés inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine, est sans danger et devrait être promu comme une alternative aux cigarettes.



« Les preuves scientifiques concernant l’efficacité des inhalateurs électriques en tant qu’aide pour cesser de fumer, sont insuffisantes et offrent un faible niveau de certitude », préviennent les membres de ces organisations.