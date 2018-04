Promotion du bien-être social : l’IDEEI s’engage à booster la pauvreté du Sénégal

«Renforcer les communautés de base pour la promotion d’un bien-être social, culturel et économique », c’est du moins la mission que s’est fixée l’Initiative pour le développement expertise et expansion par l’innovation (IDEEI). Les membres de ladite association l'ont fait savoir cet après midi face à la presse. ils ont pour objectif général de contribuer, « au développement durable du Sénégal, en œuvrant continuellement pour la performance économique des populations l’équité sociale, la qualité de l’environnement et du cadre de vie ».



À en croire son Vice président, Mor Ndao, « l’IDEEI est un mouvement citoyen. Il est loin du champ politique. Nous sommes une association composée de Sénégalais, conscients de l’Etat d’avancement de la pauvreté qui continue de gangréner notre pays».



l’IDEEI intervient dans toutes les régions du Sénégal subdivisées en cinq (5) zones, respectivement : Ziguinchor, Sédhiou et Kolda qui constituent la zone 2, Kaolack, Fatick et Diourbel zone 3, la zone 4 est la région de Kaffrine et Kédougou et en fin la zone 5 qui est la région de Saint-Louis, Louga et Matam.



Les membres du bureau exécutif ont également procédé à l’installation effective de la Zone 1, constituée des régions de Dakar et de Thiès. Trois (3) axes ont été déterminés pour atteindre leurs objectifs en moyen et long terme : promouvoir la micro finance, le plaidoyer des politiques publiques et enfin le partenariat en développement.