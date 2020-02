Propos contre Paul Biya: des Camerounais protestent contre Emmanuel Macron

Des dizaines de jeunes camerounais ont protesté devant l'ambassade de France à Yaoundé, la capitale, contre les propos "insultants" tenus par le président français Emmanuel Macron à l'égard du président Paul Biya.



Cette manifestation fait suite à la diffusion sur les médias sociaux, le week-end dernier, d'une vidéo dans laquelle le président Macron déclare à un activiste camerounais à Paris qu'il a fait pression sur M. Biya pour qu'il libère de prison le chef de l'opposition Maurice Kamto.



Dans la vidéo, le président français a également été entendu dire que des "violations intolérables des droits de l'homme" avaient lieu au Cameroun.



Ces déclarations surviennent quelques jours après que 22 personnes ont été tuées par des hommes armés portant des uniformes militaires dans le village de Ngarbuh, dans la région du nord-ouest du pays.



"J'appellerai le président Biya la semaine prochaine et nous exercerons une pression maximale pour que la situation cesse", a déclaré M. Macron à l'activiste.



Ces propos n'ont pas été bien accueillis par les autorités de Yaoundé.

"Nous sommes à l'aise avec notre président. C'est un homme de paix", a crié un manifestant.



"La France n'a pas de leçons à donner au Cameroun et M. Macron doit s'excuser d'avoir insinué que notre président est son larbin", a déclaré un autre.



Et un autre a simplement porté une pancarte demandant à Macron de respecter ses aînés, soulignant le fait que le Cameroun est un État souverain.



L'activiste Yvone Mumah Biya a déclaré que les autorités étaient derrière la protestation.



"C'est de la manipulation politique. Quelqu'un quelque part pense qu'ils n'ont pas bien fait leur travail, et ils pensent qu'ils peuvent aller mobiliser ces jeunes", a-t-elle déclaré à la BBC.