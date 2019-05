Propos de Adja Astou: Me El Haj Djouf demande de mener une enquête dans les familles Haal Pulaar

Ceux qui attendaient une réaction à contrario de tout ce qu'on a entendu depuis la polémique suscitée par les propos de l'animatrice Adja Astou sur les familles Haal Pulaar et le viol vont être servis. Me El Haj demande d'approfondir la thèse selon laquelle les viols sont plus fréquents dans les familles pulaar.



"Adja Astou n’a rien fait. Ce qu’elle a dit n’est pas un délit. Bien au contraire, ses propos méritent d’être approfondis, d’autant plus qu’elle parle de sa communauté. Au lieu de s’acharner sur l’animatrice, il faudrait mener une enquête pour savoir si ce qu’elle a dit est vrai ou faux. Adja Astou a tout simplement émis une opinion, un avis sur une affaire sociale", a-t-il déclaré dans l'émission Grand jury.