Propos xénophobes: «Il faut que ça cesse (...) ça ne correspond pas au Sénégal», prévient Aminou Lô

Lors de sa Déclaration de politique générale devant les députés, ce mardi, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a fermement condamné la prolifération des propos xénophobes au Sénégal depuis plusieurs mois. «Il faut que ça cesse», a-t-il demandé, rappelant le métissage historique du pays, tout en insistant sur la nécessité d'un meilleur contrôle électronique des étrangers qui séjournent sur le territoire.



«Il faut que ça cesse. Allez en Alaska, vous verrez des Sénégalais», a dit le Premier ministre, pour montrer que ses concitoyens résident dans le pays d’autres peuples, sous les acclamations du public.



Par ailleurs, il a appelé «en retour, à veiller au strict respect par les étrangers des règles de séjour» au Sénégal, tout en pointant du doigt les failles de l’administration. «Le dispositif électronique de contrôle aux frontières n'est pas présent dans tous les postes frontières. Les gens rentrent au Sénégal, et ils ne sont pas enregistrés. On ne peut pas savoir qui est resté ici plus de 3 mois. C'est une urgence à laquelle nous allons nous attaquer», a dit le chef du gouvernement, précisant que les discours xénophobes «ne correspondent pas» à la culture du pays de la Teranga.