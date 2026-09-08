Sénégal : l’Etat appelle le peuple à «la lucidité» et «à accepter le temps long du redressement»

Lors de sa Déclaration de Politique Générale (DPG), ce 8 septembre 2026, le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lô a présenté sa feuille de route pour redresser le pays, dans un contexte de crise financière, où un accord technique a été conclu le 1er septembre 2026 pour le décaissement de 2,2 milliards de dollars (environ 1 245 milliards de FCFA) s'étalant sur la période 2026-2029.



A cette occasion, il a précisé qu’en contrepartie des actions qu’il compte mettre en œuvre, le gouvernement attend du peuple de «la lucidité» et la capacité à comprendre que le temps du redressement sera long.



«Je veux donc dire avec respect ce qu'attend l'État (du peuple). La lucidité d'abord : accepter la vérité du chiffre et le temps du redressement. Ce qui a été déstructuré pendant des années ne se répare pas en quelques mois. Il faut que nous soyons lucides. Le pragmatisme ensuite qui consiste à s'en tenir aux faits et à préférer les résultats aux querelles», a-t-il demandé, invitant le peuple «à accepter le temps long du redressement».



Il a aussi appelé au «civisme fiscal», rappelant qu’il s’agit d’un «acte citoyen et de souveraineté». La diaspora, quant à elle, a été invitée à être «investisseuse, bâtisseuse et ambassadrice».



Pour sa part, toujours selon Al Aminou Lô, le gouvernement «donnera la transparence qui est le fruit de la confiance et veillera à ce que l'effort demandé soit équitable et qu'il commence au sommet par le train de vie de l'État et par la conduite de ceux qui gouvernent».