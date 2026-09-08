Ballon d’Or 2026 : Édouard Mendy nominé pour le Trophée Yachine



Le portier d’Al-Ahli est en concurrence avec plusieurs grands noms du football mondial, parmi lesquels Emiliano Martínez, David Raya, Thibaut Courtois, Yassine Bounou, mais également le Cap-Verdien Vozinha et le Français Matveï Safonov.

Cette nomination vient couronner une saison 2025-2026 particulièrement réussie pour le gardien des “Lions”. Sous les couleurs d’Al-Ahli, Édouard Mendy a notamment conservé son titre en Ligue des champions asiatique.



Sur le plan individuel, le Sénégalais s'est également distingué en Saudi Pro League en remportant le Golden Glove, récompensant le meilleur gardien du championnat. Il a bouclé la saison avec 14 clean-sheets, 46 arrêts et trois penalties stoppés. Il a notamment devancé Yassine Bounou, pourtant auteur du même nombre de matchs sans encaisser de but, grâce à un meilleur ratio de buts encaissés et à ses performances lors des séances de penalty.



Mais l'un des temps forts de la saison d'Édouard Mendy reste sans doute son parcours avec la sélection sénégalaise. Titulaire indiscutable dans les cages des “Lions”, il a largement contribué au sacre du Sénégal lors de la CAN 2025, remportée en janvier 2026 face au Maroc. Le gardien sénégalais a disputé l'intégralité des sept rencontres de la compétition.

Mendy a ensuite retrouvé la scène mondiale avec l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde 2026, poursuivant une année riche aussi bien en club qu'en sélection.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien gardien de Chelsea figure parmi les prétendants au Trophée Yachine. Déjà nommé en 2021 et en 2022, Édouard Mendy avait réalisé sa meilleure performance en 2021 en terminant à la deuxième place, derrière l'Italien Gianluigi Donnarumma.

Le gardien de but sénégalais, Édouard Mendy, figure parmi les dix nommés au Trophée Yachine 2026, récompensant le meilleur gardien de but de l’année. La liste des candidats a été dévoilée ce mardi 8 septembre dans le cadre des distinctions du Ballon d’Or.