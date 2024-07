Proposition de loi visant à harmoniser le Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale: le PDS invite les autres députés à "rallier cette cause"

Dans un communiqué en date de ce dimanche 7 juillet, le Parti Démocratique Sénégalais se félicite de l'initiative prise par des députés dudit Parti concernant une proposition de loi visant à harmoniser le Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale avec les dispositions constitutionnelles concernant les fonctions du Premier Ministre.



Selon eux, « Cette mesure législative est indispensable pour assurer que le Premier Ministre puisse effectuer sa Déclaration de Politique Générale conformément à l'article 55 de la Constitution, dans le respect de la séparation des pouvoirs et du fonctionnement démocratique de notre État ».



Dans le document, le parti démocratique sénégalais, estime que « cette initiative législative n'est pas seulement une question de conformité légale ; elle représente un engagement vers plus de transparence et de responsabilité dans la gouvernance de notre pays. En clarifiant le cadre légal pour la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre, nous renforçons les fondements de notre démocratie et facilitons un dialogue constructif entre le gouvernement et le législatif, essentiel pour aborder efficacement les défis que rencontre notre pays ».



Pour la réussite de l’initiative prise par ces parlementaires, qui selon eux est essentielle pour prevenir la grave crise institutionnelle, invite les autres groupes et les députés non-inscrit à soutenir cette démarche. « Le PDS appelle son groupe parlementaire à appuyer activement cette proposition et incite tous les groupes parlementaires, ainsi que les députés non -inscrits, à se rallier à cette cause. L'adoption de cette loi est essentielle pour prévenir la grave crise institutionnelle qui se dessine entre l'exécutif et le législatif. Son adoption garantira une stabilité politique nécessaire au développement du Sénégal et le gouvernement pourra ainsi se pencher sur les priorités et les urgences des sénégalais dont notamment leur pouvoir d’achat », lit-on sur le communiqué parvenu à Pressafrik..



Ajoutant : « Nous invitons également tous les acteurs politiques à faire preuve de retenue et à mettre l'intérêt national au-dessus des intérêts partisans. Le Sénégal mérite une politique qui transcende les clivages habituels pour se focaliser sur les enjeux majeurs du moment ».



« Le Parti Démocratique Sénégalais reste déterminé à œuvrer pour un Sénégal où la loi est respectée, où les institutions fonctionnent avec intégrité, et où chaque citoyen peut avoir confiance en ses dirigeants », conclut le document..