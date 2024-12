Publication de la liste provisoire des médias reconnus : le Synpics va se prononcer sur la situation

Suite à la sortie du ministre de la communication qui a publié ce mardi,la liste provisoire des médias reconnus par l’Etat, les réactions furent de partout. Après le CEDEPS, qui a tenu une conférence de presse en réplique à la décision du ministre, le Syndicat Professionnels Information Communication du Sénégal (Sympics) annonce via une note qu’il se prononcera dans les jours à venir sur la situation.



« Soucieux du respect des droits des travailleurs des médias, et des principes légaux en cours dans notre pays, le Sénégal, le Synpics - Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal, après analyse par ses conseils juridiques, se prononcera sur la situation actuelle des médias au Sénégal. En attendant le Syndicat en appel à la sérénité des acteurs et au sens élevé des responsabilités des uns et des autres », lit-on sur la note.