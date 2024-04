Publication des rapports : Fadilou Keita propose des poursuites judiciaires contre les personnes épinglées

La publication des rapports continue d'occuper les débats. Tout comme bon nombre de Sénégalais, Fadilou Keita, responsable de Pastef, via les réseaux sociaux, appelle l’Etat à enclencher des poursuites judiciaires à l’encontre de ceux qui sont cités dans lesdits rapports.



Selon le responsable de Pastef, « au-delà des slogans, la reddition des comptes et la recevabilité doivent être le fil conducteur des actions et pratiques devant mener à plus de justice, de transparence et de respect vis-à-vis du peuple souverain », a-t-il affirmé.



Par ailleurs, poursuit-il, « publier et/ou transmettre des rapports déjà disponibles aux corps de contrôle n’est en rien antagoniste au fait de devoir mettre les bouchées doubles dans l’amorce des ruptures attendues à tous les échelons de la gouvernance ».