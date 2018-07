Publication des résultats du PRCN : l’ANSD mesure l’économie pour un meilleur pilotage

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) vient de mettre en place une nouvelle année de base du Sénégal dans le cadre du Projet de rénovation des comptes nationaux (PRCN). La cérémonie officielle de publication est présidée, ce jeudi 12 juillet par le président de la République du Sénégal, Macky Sall au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Le Projet PRCN comporte deux volets : le changement d’année de base et le recensement général des entreprises.



Le PRCN du Sénégal permettra de basculer définitivement de l’année de base 1999 à l’année 2014 pour les comptes nationaux. Cette nouvelle base intègre des changements méthodologiques ainsi que de nouvelles sources de données permettant d’améliorer la couverture du PIB et de mettre à jour les données sur la structure de l’économie. Les différents changements apportés ont induit une révision de 29,4 % du PIB de 2014.