Publication des résultats provisoires : Pastef, Takku Wallu, Jamm Ak Ndiarign et Samm Sa Kaddu confirmés

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) vient de proclamer les résultats provisoires des élections législatives anticipées. Selon ces résultats, c'est le Pastef – Les Patriotes qui arrive en tête avec 1 991 770 voix, soit 54,97 % des suffrages, et 129 sièges. La Coalition Takku Wallu suit avec 531 466 voix, soit 14,67 %, et obtient 16 sièges. Ensuite, Jamm ak Njérign récolte 330 865 voix, soit 9,13 %, et obtient 8 sièges, tandis que la coalition Samm Sa Kaddu totalise 222 060 voix, soit 6,13 %, et remporte 3 sièges. Ces quatre coalitions seront appelées à jouer un rôle majeur à l'Assemblée nationale.



Cette proclamation des résultats provisoires fait suite à la délibération des trois magistrats de la Commission Nationale de Recensement des Votes (CNRV), agissant en tant qu'organe indépendant de gestion des élections (OGE).



Selon l'expert électoral Ndiaga Sylla, la CNRV est régie "par le Code électoral, au même titre que les prérogatives de la CENA, du ministère de l'Intérieur, du CNRA et du Conseil constitutionnel". Par conséquent, ni le ministère de la Justice ni les représentants des listes de candidats n'ont de place dans cette instance.