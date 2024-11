Qualifs CAN 2025 : Le Sénégal mène (1-0) contre le Burundi grâce à Habib Diarra

Habib Diarra récidive. Après son but contre le Burkina Faso lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, le milieu de terrain des « Lions » a ouvert le score face au Burundi (1-0) à la 33e minute.



Sur une action d'Iliman Ndiaye dans la surface de réparation, ce dernier a fait une passe millimétrée à Habib Diarra. Seul face au gardien burundais, Diarra n'a pas tremblé et a inscrit le premier but du match. Le Sénégal mène 1-0 à la mi-temps. Habib Diarra inscrit son deuxième but en sélection.