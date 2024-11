Qualifs CAN 2025 : la Guinée porte réclamation contre la Tanzanie

La Guinée a déposé une réserve contre la Tanzanie après son élimination par cette dernière, mardi à l'occasion de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2025.



La Fédération guinéenne de football a en tout cas déposé une réclamation contre la Tanzanie, suite à la défaite (1-0) synonyme d'élimination subie par le Syli national, mardi à Dar es Salam pour le compte de la sixième et dernière journée de cette phase de qualification.



« Cette réclamation repose sur une irrégularité grave observée à la 73e minute du match, où l'équipe tanzanienne a aligné sur le terrain un joueur portant le numéro 26 alors qu'aucun joueur portant ce numéro n'était répertorié sur la feuille de match », explique le communiqué mis en ligne sur le site de l'instance.



« Cette anomalie enfreint les dispositions fondamentales des règlements de la CAF concernant l'identification des joueurs et met en lumière un manquement pouvant compromettre l'intégrité de la compétition », lit-on encore.



Plusieurs manquements à l'équité relevés

La Féguifoot base son raisonnement sur le règlement du tournoi final, jugé « applicable par analogie aux phases de qualification », selon lequel les numéros inscrits sur les maillots doivent correspondre à ceux figurant sur les documents officiels, y compris les feuilles de match.



« Il n'existe aucune raison objective d'uniquement appliquer ce principe dont la vocation est de garantir la transparence et l'intégrité des compétitions - au tournoi final, et non aux phases de qualifications », poursuit le communiqué.



Sont par ailleurs pointés certains manquements à l'équité observés lors du match couperet de Dar es Salam. Est ainsi dénoncé le « comportement inexplicable du commissaire du match kényan (...), qui a dénié à la Guinée, le droit de faire une quelconque réclamation en fin de match, au mépris du règlement de la CAN. »



La reprogrammation de la rencontre en début d'après-midi pour un défaut d'éclairage de la pelouse est également montrée du doigt, ce changement d'horaire ayant pu bouleverser la préparation de ce match capital.