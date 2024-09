Qualifs CAN 2025 : le Ghana accroché, le Congo perd la tête du groupe K, le Togo arrache le nul

Plusieurs rencontres de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 se sont disputées hier lundi. Le Ghana a été tenu en échec, le Congo a cédé la première place du groupe K, tandis que le Togo a réussi à décrocher un match nul.



Après son départ cauchemardesque avec la défaite à domicile contre l'Angola (0-1), le Ghana ne s'est pas rassuré. En déplacement à Berkane au Maroc, pour y défier le Niger, les Black Stars ont encore craqué sur la fin et concédé le match nul (1-1) en toute fin de partie.



Le Rennais Alidu Seidu avait pourtant ouvert le score avant la pause d'une frappe flottante (44e), mais Oumar Sako a permis au Niger de réaliser un petit exploit en égalisant sur corner à la 81e minute. L'Angola et le Soudan (3 points) s'affrontent dans la soirée en tête de ce groupe F où le Ghana et le Niger ferment la marche avec un petit point au compteur.



Le Congo perd la tête

De son côté, le Congo a perdu la tête de la poule K en s'inclinant 2-0 contre l'Ouganda. Aziz Abdu Kayondo (21e) et Jude Ssemugabi (86e) ont marqué pour des Cranes qui comptent ainsi 4 points en tête en attendant Soudan du Sud-Afrique du Sud mardi.



Enfin, dans le groupe E, le Togo a réalisé une belle performance en allant tenir en échec la Guinée Equatoriale à Malabo (2-2). Menés au score à deux reprises sur des buts de Nlavo (17e) et Jannick (75e), les Eperviers ont égalisé à chaque fois, d'abord par l'Espérantiste Roger Aholou (45e) puis par l'inévitable Kodjo Fo Doh Laba, qui a arraché un point à la 94e minute.



Ce résultat fait les affaires de l'Algérie, qui reste en tête avant de se rendre mardi au Liberia. Le Togo compte 2 points, le Nzalang Nacional un seul.





Avec Afrik Foot