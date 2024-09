Qualifs CAN 2025 : le Ghana battu d’entrée, Centrafrique, Congo et Guinée Bissau démarrent bien…

Quatre matchs comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 étaient au programme jeudi.



Sur une pelouse indigne, à Kumasi, le Ghana a une nouvelle fois déçu en s'inclinant dans le temps additionnel contre l'Angola (0-1), quart de finaliste d'une dernière édition qui avait vu les Black Stars sortir dès la phase de groupes. Sans André Ayew, pas appelé, mais avec son frère Jordan et des éléments comme Kudus et Partey, les Ghanéens ont échoué à trouver la faille malgré plusieurs situations chaudes dans la surface.



A l'autre bout du terrain, Ati-Zigi a toutefois dû s'employer pour détourner un tir de Milson et les Palancas Negras ont fini par réaliser le coup parfait : profitant d'un dégagement raté, Milson a crucifié les Black Stars à bout portant (90e+4) pour permettre aux Angolais de rejoindre en tête du groupe le Soudan, tombeur du Niger la veille (1-0).



la Guinée Bissau tient son rang



Entrée en matière réussie aussi pour la Centrafrique, victorieuse 3-1 du Lesotho à El-Jadida au Maroc. L'inévitable Louis Mafouta a inscrit un doublé (1ère, 24e), tandis que Goduine Koyalipou a redonné deux buts d'avance aux Fauves (62e) après la réduction du score adverse signée Motebang (56e).



Les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia tenteront de confirmer mardi face au Gabon, qui affronte le Maroc vendredi dans l'autre match groupe.



Bon départ aussi du Congo. Après un mois de juin cauchemardesque (défaite sur tapis vert puis déroute 6-0 face au Maroc), les Diables Rouges ont disposé du Soudan du Sud 1-0 à Brazzaville. D'une frappe lointaine, Chandrel Massanga a inscrit le seul but de la partie (12e).



L'Afrique du Sud et l'Ouganda s'affrontent vendredi dans l'autre match de la poule. Enfin, la Guinée Bissau a tenu son rang à domicile face à l'Eswatini (1-0) sur un but de Bura (14e) en attendant Mali-Mozambique dans ce groupe vendredi.







Avec Afrik Foot