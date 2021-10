Qualifs CdM 2022 : la Côte d'Ivoire écrase le Malawi

Il n'y a pas que le Final 4 de la Ligue des Nations dans cette deuxième fenêtre internationale de la saison 2021-2022. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se poursuivent et on jouait en Afrique en ce vendredi après-midi. La Côte d'Ivoire a enchaîné un deuxième succès de rang en s'imposant largement 3-0 contre le Malawi.



Max-Alain Gradel, à la réception d'un centre de Serge Aurier, a ouvert le score dans cette partie avant que Ibrahim Sangaré et Jérémie Boga, en sortie de banc, ne scelle la victoire des Éléphants dans les dernières minutes de ce match. Les partenaires d'Hassane Kamara et de Willy Boly, titulaires, confirment leur mainmise sur le groupe D. La Côte d'Ivoire recevra ... le Malawi, lundi (18h), pour ce qui sera une revanche à prendre pour les Flammes, 3èmes de cette poule derrière le Cameroun.