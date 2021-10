Qualifs Mondial 2022: le Maroc en barrage, l’Algérie continue sur sa lancée

Groupe I : le Maroc valide son billet pour les barrages

Vainqueurs de la Guinée (4-1) à Rabat en match en retard de la 2e journée, les « Lions » de l’Atlas sont qualifiés pour les barrages. Le Maroc comptabilise 12 points au classement, alors que le Syli est 3ème avec 3 unités. Le match Guinée Bissau contre Soudan s’est soldé par un match nul (2-2). Les Djurtus occupent la 2ème place du groupe.



Groupe A : l’Algérie repasse en tête

Riyad Mahrez et Ismail Bennacer ont permis à l’Algérie de s’imposer largement (4-0) contre le Niger (3ème, 3pts) et de reprendre les commandes du groupe avec 10 points. Les « Fennecs » en profitent pour enchaîner un 31ème match sans défaite. Le Burkina Faso est 2ème avec 10 unités aussi.



Groupe G : Afrique du Sud et Ghana assurent

Les Blacks Stars (2ème, 9 pts) se sont encore imposés contre les Warriors (1-0). Thomas Partey est l’unique buteur du match. L’Afrique du Sud (1ère, 10 pts) a également battu l’Ethiopie (1-0).