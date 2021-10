Qualifs Mondial 2022 : le Maroc vise la passe de 3, Guinée et Ghana dos au mur

En difficulté suite à sa défaite en Afrique du Sud le mois dernier, le Ghana, qui a remplacé son sélectionneur Charles Akonnor par l’ancien de la maison Milovan Rajevac, n’aura pas le droit à l’erreur à domicile face au Zimbabwe. Avec le retour de cadres comme Partey, les Black Stars seront dans l’obligation de s’imposer pour rester au contact des Bafana Bafana. Privés de leur star Percy Tau, blessé, les Sud-Africains se déplacent quant à eux en Ethiopie, un terrain jamais évident, avec la possibilité de se donner de l’air sur leur adversaire en cas de succès.



Kaba Diawara propulsé sur le banc

Enfin c’est déjà la 4e journée qui débutera dans le groupe I, toujours tronqué par le report du Guinée-Maroc de la 2e journée, qui aura lieu mardi. Trois jours après avoir décroché leur succès le plus convaincant de l’ère Vahid Halilhodzic contre la Guinée Bissau (5-0), les « Lions » de l’Atlas affrontent le même adversaire, toujours au Maroc, faute de stade homologué à Bissau.



Une troisième victoire consécutive rapprocherait sérieusement les Marocains des barrages. En face, décimés par une intoxication alimentaire la veille du match aller, les Djurtus se présenteront revanchards, avec à cœur l’idée de montrer un autre visage et en ayant conscience qu’une nouvelle défaite scellerait quasiment leur sort.



Un peu plus tôt dans ce groupe, la Guinée reçoit le Soudan, toujours au Maroc, comme à l’aller (1-1 mercredi). Naby Keita et ses coéquipiers se retrouvent avec la quasi-obligation de remporter leur première victoire, après deux matchs nuls, avant de défier les « Lions » de l’Atlas mardi. Le Syli National sera pour l’occasion privé de son sélectionneur Didier Six, hospitalisé pour cause de méningite, et dirigé par l’ancienne gloire Kaba Diawara, sélectionneur adjoint. Le gardien Aly Keita sera de retour de blessure, tandis que l’ailier Français Kamano reste fortement incertain.



Le programme de samedi

13h : Ethiopie – Afrique du Sud (Groupe G), à Bahir Dar

Guinée – Soudan (Groupe I), à Agadir (Maroc) (4e journée)



16h : Ghana – Zimbabwe (Groupe G), à Cape Coast

Guinée-Bissau – Maroc (Groupe I), à Casablanca (Maroc) (4e journée)