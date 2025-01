Qualité de vie, climat social, souveraineté économique… : le chef de l’Etat annonce une batterie de mesures

Le déploiement de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050 s'articulera autour d'un plan d'action gouvernemental visant à consolider la transformation systémique "de notre pays". Une priorité spéciale sera accordée au secteur sanitaire.



Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment par la mise en place de filets sociaux, le renforcement de fonds de solidarité nationale, la restructuration de programmes sociaux et l'actualisation du registre national unique, afin de cibler avec précision les ménages vulnérables.



Dans le cadre de la pacification et de la stabilisation du climat social, un nouveau pacte social sera conclu avec les centrales syndicales et les organisations d'employeurs avant le 1er mai. Au plan économique, le président de la République a réaffirmé sa vision d'une économie souveraine, endogène, territorialisée et résiliente, créatrice d'emplois.



Ainsi, une importance capitale est accordée à la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique, destinée à protéger les secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz, et à renforcer les intérêts des entreprises nationales, particulièrement dans le secteur privé. Dans le cadre de la gestion transparente et efficiente "de nos ressources naturelles, la nouvelle composition du comité COSPETROGaz se réunira avant fin avril 2025". Le développement économique régional, quant à lui, se fera par la mise en valeur des pôles territoires, de manière à maximiser leur potentiel d'emploi à travers des projets structurants.



Notre objectif est de faire passer la part de Dakar dans le PIB national de 46 % à 29 % d'ici 2050. La maîtrise du coût de la vie passera au plan structurel par le développement de la souveraineté alimentaire du pays en soutenant largement le secteur primaire et l'agriculture en particulier. Le gouvernement a déjà consenti un effort budgétaire de 140 milliards de francs CFA pour atténuer les pressions conjoncturelles sur les prix et sera intransigeant sur le respect des prises intérieures.