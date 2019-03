Quand Kiné Lam jurait un amour éternel à Dogo ( vidéo )

Il est parti à jamais ! Mais entre Kiné Lam et son défunt mari c’est une très longue histoire d’amour et de fidélité. Plus de 40 ans de mariage et de compagnonnage ce, malgré une longue maladie qui l’a alité pendant presque plus de 5 ans, Dogo a toujours était le centre des débats de la chanteuse. C’est aujourd’ hui, une moitié de Kiné Lam qui a rendu l’âme. Dans cette vidéo parue à la Rts, on voit l'artiste en larmes qui témoigne son éternel amour à Dogo, allant jusqu'à jurer que même après sa mort, elle ne compte aimer un autre homme sur ce terre.